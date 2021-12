Isernia, in migliaia in piazza per il brindisi della Vigilia

Oramai è una tradizione consolidata a Isernia quella del brindisi della Vigilia, che porta in piazza Celestino, nel centro storico di Isernia, migliaia di giovani, provenienti da tutta la provincia. Si comincia nel primo pomeriggio e si finisce verso le venti, quando tutti tornano a casa per il Cenone con le rispettive famiglie. Si passa il tempo brindando con il prosecco e raccontando agli amici le rispettive esperienze fuori dal Molise. Infatti la quasi totalità dei ragazzi che brindano in piazza Celestino sono universitari che studiano lontano dalla loro regione e tornano a casa per il Natale.