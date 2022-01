Isernia: in arrivo venti milioni, ma li aveva ottenuti d’Apollonio

Dopo che Isernia si è aggiudicata 20 milioni di euro di finanziamenti europei, con un maxi progetto di ‘rigenerazione urbana’, l’ex amministrazione d’Apollonio ne rivendica giustamente i meriti, avendo fortemente voluto partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi.

Un bando pubblicato il 21 gennaio del 2021. L’ex amministrazione di centrodestra, poi, con delibera di Giunta del 1° giugno, aveva approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica e le relative schede descrittive degli interventi per partecipare. E la notizia è arrivata solo adesso: con decreto interministeriale del capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è stato approvato l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target Pnrr di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità, sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio.

E il Comune di Isernia si è visto approvare ben 10 progetti su 10, verranno gestiti dall’amministrazione Castrataro, ma chi li ha presentati e fatti accogliere è stata l’ex amministrazione d’Apollonio, è farina del suo sacco. Quel che è giusto, è giusto.