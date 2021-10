Isernia, impazza il ‘totoassessore’. Castrataro: ”Entro un paio di giorni daremo i nomi”

Totoassessore a Isernia, anche a Piero Castrataro tocca fare i conti con le alchimie dei nomi e dei partiti. Il neo sindaco mantiene la bocca rigorosamente chiusa e non si fa sfuggire nulla, se non una vaga indicazione – uno o due giorni – sulla data in cui saranno svelati i nomi degli scelti o dei prescelti, poco importa. Fatto sta che, come sempre, le segreterie dei partiti hanno la loro importanza e non aiuta il Centrosinistra la competizione che si è già aperta tra Democratici e Cinque Stelle sul futuro candidato presidente della coalizione per le elezioni regionali. Da una parte Greco e Gravina, dall’altra Facciolla e Fanelli. Alla fine però, a Isernia, i numeri non sono stati trionfanti né per il Pd, né per i Cinque Stelle e c’è poco da stare allegri. Comunque ritornando al cosiddetto ”Totoassessore” isernino, nella giunta più pronosticata ci sono sette assessori che, con il presidente del consiglio, arrivano ad otto nominativi, sufficienti ad accontentare tutti. La distribuzione più probabile dovrebbe essere questa: tre posizioni a Isernia Futura, due al Pd, due a Volt e una ai Cinque Stelle. Restrebbe a bocca asciutta solo Sinistra Verde e Solidale di Sara Ferri che, però, potrebbe avere una delega.