Isernia, il sindaco proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Silvia

Isernia sotto shock e lutto cittadino per la tragica morte di Silvia Pizzanelli, la bambina undicenne stroncata a scuola da un arresto cardiaco e morta in ospedale, dopo una lunga e strenua lotta contro la morte. L’autopsia ancora non è stata disposta, perché la famiglia non vorrebbe farla fare e vorrebbe celebrare subito i funerali, ma le indiscrezioni dicono che ci sarebbe la resistenza dei medici del Veneziale, che vogliono sia fatta piena luce sulle cause che hanno provocato prematura morte di Silvia.