Isernia, il sindaco e la giunta vicini alla famiglia Raucci: domani l’ultimo saluto

Domani pomeriggio, mercoledì 13 settembre, alla cattedrale i funerali del ”maestro”. Il sindaco Piero Castataro e l’intera Amministrazione comunale di Isernia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del direttore d’orchestra Fernando Raucci, e con sincera afflizione si stringono ai familiari.

Raucci era nato il 10 gennaio 1968 a Isernia, città nella quale risiedeva, ed è stato un musicista di fama internazionale. Oltre che in Italia, ha diretto orchestre in Polonia, Russia, Ungheria, Romania, Bulgaria e, soprattutto, negli Stati Uniti d’America dove è stato direttore dell’Opera International di Princeton, direttore della Trenton Symphony e assistente dell’American Symphony di New York.

Fin da giovanissimo dimostrò un innato talento e iniziò subito una brillantissima carriera, frenata anni fa da un male che ne mise a rischio la vita. Poi tornò faticosamante a dirigere e gli isernini ricordano gli applauditissimi “grandi concerti” che annualmente teneva nell’Auditorium Unità d’Italia.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio nella cattedrale di Isernia.