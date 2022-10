Isernia, il nuovo Pos toglie Emodinamica dal Veneziale. Monta la protesta, Balducci: “Un’ingiustizia“

Monta la protesta a Isernia appena sono venute fuori le prime indiscrezioni sul nuovo Piano Operativo Sanitario preparato da Toma e Papa. L’ospedale di Isernia, pur servendo un’intera provincia, verrà fortemente ridimensionato, ma la notizia che sta facendo sollevare la protesta è l’abolizione del Servizio di Emodinamica, un’eccellenza dell’ospedale isernino.

Il Servizio verrà soppresso e accorpato al Cardarelli, nonostante che Toma, in più riprese, e davanti allo stesso consiglio comunale, avesse ripetutamente garantito la continuità di Emodinamica. A nulla sono valse le stesse rassicurazioni di Castrataro, sull’onda di quanto garantito da Toma. Ma ora il Pos smentisce clamorosamente sindaco e commissario. Per questo Ottavio Balducci, ex candidato al Senato per i Cinque Stelle ha rilasciato una dura dichiarazioni (nel video allegato). Redis