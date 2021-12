Isernia, il marito lancia l’allarme: mia moglie è scomparsa

Allarme a Isernia e Forze dell’Ordine allertate per la segnalazione fatta in Questura dal marito di Valeria De Rosa, titolare del negozio Dolce Carta. Stando alla segnalazione, non vi sarebbero tracce della donna da ieri sera. Chiaramente si potrebbe trattare anche di un allontanamento volontario, ma i parenti della donna hanno reso pubblica la vicenda facendo girare per tutti i social l’avviso di scomparsa e chiedendo aiuto a chiunque l’avesse vista. L’ultimo segnale dal suo cellulare c’è stato questa mattina alle 12 nei pressi dell’auditorium. Le ricerche continuano e domani, se Valeria non verrà rintracciata, verrà attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.