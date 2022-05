Isernia, il Consiglio comunale aumenta la Tari e avvia l’incompatibilità per Melogli

Due sorprese dal consiglio comunale di Isernia, entrambe brutte. La prima, per tutti gli isernini, che si ritroveranno a pagare più soldi per la Tari, aumentata inaspettatamente dalla giunta Castrataro. La seconda brutta sorpresa è per Gabriele Melogli che, dopo aver ricevuto la cartella dell’esattoria in cui la Corte dei Conti gli chiede indietro 20mila euro, si è visto avviare il procedimento di incompatibilità, alla carica di consigliere comunaledall’assemblea civica. Ha votato a favore la maggioranza dì Centrosinistra, il Centrodestra ha abbandonato l’aula.