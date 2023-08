Isernia, il Comune cerca custodi per area archeologica cattedrale e museo civico

Il Comune di Isernia intende rafforzare la collaborazione con associazioni e soggetti no-profit che operano sul territorio nell’ambito di attività di gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali.

Lo fa con un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di innovazione nel settore dell’economia sociale, mirato all’affidamento di alcuni siti culturali cittadini.

Nel dettaglio, il Comune è alla ricerca di proposte progettuali per la gestione e valorizzazione, in partenariato, dell’Area Archeologica sottostante alla Cattedrale e del Museo Civico della Memoria.

L’Avviso si rivolge a:

organizzazioni di volontariato;

associazioni di promozione sociale;

enti filantropici;

imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

reti associative;

società di mutuo soccorso;

fondazioni;

altri enti di carattere diverso da società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Due i soggetti no-profit da selezionare, per due distinti progetti che avranno la durata di 36 mesi.

Il progetto ricade nell’attuazione della Strategia Area Urbana Isernia – Pesche – Miranda POR Molise FESR-FSE 2014-2020, 7.3.1, “Misure di sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale”.

Le categorie destinatarie dell’Avviso Pubblico potranno trovare tutte le informazioni utili sul sito web del Comune di Isernia.