Isernia, i cardiologi chiedono aiuto a Regione ed Asrem: «Non ce la facciamo più»

Grido d’aiuto dei tre cardiologi turnisti dell’Unità Operativa di Isernia che sono alla corda: esausti e sfiniti, dopo un’estate passata in corsia senza un attimo di tregua e senza ferie.

I tre dirigenti medici si sono affidati a un legale, che ha scritto a Regione ed Asrem, chiedendo un intervento di sostegno immediato. Sono solo tre e devono garantire la copertura dei turni, 24 ore su 24, il che vuol dire essere sempre in servizio. E durante questa rovente estate, hanno dovuto anche fare a meno delle ferie.

In pratica, hanno voluto far presente a chi di dovere che, qualora si verifichi qualche ‘’incidente di percorso’’, non sarà più solo colpa loro, perché non è umanamente possibile mandare avanti un reparto, giorno e notte, con soli tre cardiologi.

Le avvisaglie già si erano fatte sentire circa un mese fa, quando sono stati sospesi i turni ambulatoriali, ma questo è un secondo avviso ben più pressante: cardiologia, a Isernia, rischia di chiudere i battenti e non garantire più il servizio, anche se si ammalasse un solo medico.

Bisogna fare qualcosa, ci vuole un intervento immediato, come successe per il San Timoteo di Termoli, dove arrivarono in aiuto i cardiologi dell’ex Gemelli. Anche in quel caso, i medici si affidarono a un legale, che scrisse una lettera di avvertimento, proprio come è successo ora per il Veneziale. La speranza è che, per l’assessore Iorio e per il presidente Roberti, Isernia sia uguale a Termoli.