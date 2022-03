Isernia, guasto alla rete del gas: città ancora divisa in due

Critiche per l’assenza del Comune: centinaia di genitori sono rimasti bloccati nel traffico con i loro bambini che uscivano da scuola, ma nessuno da Palazzo San Francesco ha diffuso un comunicato stampa per avvertirli di quanto stava accadendo

Continuano i disagi a Isernia per il guasto alla rete del gas che da questa mattina sta letteralmente bloccando la città, divisa in due tra Isernia San Lazzaro e Isernia Centro. In mattinata, nel corso dei lavori per la realizzazione di un centro commerciale, tra i Carabinieri e il Carcere, è stata danneggiata una condotta del gas, provocando la fuoriuscita di grandi quantità di metano che, in breve tempo, ha impregnato del suo odore tutta la zona, densamente popolata e, quindi, ad alto rischio. Per evitare pericoli di esplosione e per isolare l’area, tutto il traffico da e per San Lazzaro e per la Isernia-Castel di Sangro è stato deviato su strade secondarie. In breve tempo, tutta la città e rimasta paralizzata perché, sugli angusti percorsi alternativi, appena due Tir o due Pullman si incrociavano tra loro, immediatamente si fermava tutto, con code chilometriche.

Solo nel pomeriggio veniva realizzato un percorso alternativo, trasformando in strada a doppio senso quella che scende verso la rotonda del Lidl. Comunque il traffico è letteralmente impazzito e a tarda sera ancora non si ripristina la corretta circolazione perchè bisogna realizzare un by pass sulla rete di distribuzione del gas metano.

Momenti di grossa difficoltà per il traffico cittadino, con la Polizia Municipale impegnata con tutto il suo personale per deviare il traffico ed evitare possibili incidenti. Sul posto una ditta specializzata per riparare il guasto in un punto nevralgico per la città e di snodo per il traffico diretto e proveniente da San Lazzaro e dalla Isernia Castel di Sangro. Senza considerare che si tratta della strada che porta alle scuole di San Lazzaro e della zona industriale di Miranda, dove c’è la materna della San Giovanni Bosco.

Momenti di panico intorno alle 13,30 quando centinaia di genitori sono rimasti bloccati nel traffico con i loro bambini che uscivano dalla scuola e non li trovavano. Insomma, il caos totale, dimostrando come minimo una grossa disorganizzazione. Infatti nessuno al Comune si è preoccupato di predisporre un comunicato stampa da diffondere sui media, per avvertire i genitori di quanto stava accadendo. Insomma, alle prese con la prima emergenza vera, flop della nuova amministrazione Castrataro, che ha dimostrato, come minimo, di essere stata colta di sorpresa, impreparata, non informando puntualmente gli isernini di quello che stava accadendo in un punto nevralgico della città e non allestendo tempestivamente percorsi alternativi.