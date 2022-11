Isernia, gestione del cinema: consultazione pubblica per idee e suggerimenti

L’amministrazione comunale di Isernia, in vista dell’emanazione del nuovo bando per la gestione del cinema, avvia una consultazione pubblica in modo da poter accogliere idee e suggerimenti dalla cittadinanza circa la possibile offerta culturale e artistica che si vuole immaginare, oltre ai possibili utilizzi della struttura. In vista dell’incontro pubblico in Comune, previsto per venerdì prossimo, 11 novembre, alle ore 17.30, i cittadini possono dire la loro attraverso il Google Form https://cutt.ly/6N4umRO; le proposte saranno poi oggetto della discussione.