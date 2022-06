Isernia, furti e rapine: le forze dell’ordine presidiano il territorio. Il comune: «Arriva la videosorveglianza»

Sono stati avviati i test sulle quarantasette telecamere già installate

«Negli ultimi giorni, – si legge in una nota del comune di Isernia – nella nostra città si sono registrati ripetuti episodi di criminalità, legati a furti e rapine a danno di cittadini e attività commerciali, con una generale e preoccupante recrudescenza del fenomeno.Per tale motivo, è stato appositamente convocato in mattinata un vertice in Prefettura, al quale hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Isernia, gli assessori Vittorio Monaco e Domenico Di Baggio. Durante l’incontro è emersa la necessità di riportare tranquillità nella popolazione, col determinante apporto delle forze dell’ordine che stanno operando con efficacia, come dimostrato stamattina dal tempestivo arresto di tre rapinatori.Per quanto riguarda il Comune, c’è da segnalare che, già da alcune settimane, è stato dato un nuovo e vigoroso impulso agli adempimenti che condurranno alla definitiva attivazione del sistema di videosorveglianza, strumento fondamentale anche per la lotta ai reati contro il patrimonio.In accordo con la Regione Molise, la Prefettura e la Questura, sono stati avviati i test sulle quarantasette telecamere già installate, e il cronoprogramma prevede il collaudo dell’intera infrastruttura entro la fine del corrente mese di giugno.Nel frattempo e per il futuro, verranno comunque intensificate tutte le più opportune misure di monitoraggio e di controllo del territorio, anche con l’utilizzo della Polizia locale.Il Sindaco e gli assessori comunali competenti, sono costantemente al lavoro, in sintonia con i vertici delle forze dell’ordine e con il Prefetto, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire qualsiasi episodio di illegalità.