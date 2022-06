Isernia, “fuochi d’artificio” al Comune: l’assessore Scarabeo lascia l’aula

Seduta al calor bianco al Comune di Isernia. L’assessore alla sanità, Francesca Scarabeo ha abbandonato l’aula consiliare in segno di protesta contro Nicolino Paolino che non le ha dato la possibilità di replicare alle affermazioni di Marco Amendola, esponente della minoranza. Subito dopo là Scarabeo ha scritto sulla sua bacheca Fb : “Articolo 21 della Costituzione. Oggi pagina nera della politica di Isernia. Come si fa a NEGARE, per la seconda volta il sacrosanto diritto di replica per attacchi personali. Come si fa a permettere di calpestare le più elementari norme di democrazia. Come si fa ad ascoltare una persona con arroganza ordinare ad un’altra persona cosa può o non può scrivere sulla propria pagina di un social network.

Arrivando addirittura a suggerire di andare in procura se si opera critica politica osservando che qualcuno sta mungendo una mucca fino in fondo.

Con buona pace di tutti ritengo di vivere in un paese libero e democratico, esco ed entro quando mi pare, guido la macchina la bicicletta ed il motorino, scelgo autonomamente le mie letture e penso e scrivo quello che mi pare. Soprattutto ritengo importantissimo il diritto di replica politica per attacchi personali.

Anche il più efferato omicida ha il diritto di difesa che a me per la seconda volta è stato negato. Provo una pena profonda per chi si dichiara a fianco dei più deboli e poi permette tali soprusi”.

Fin qui la Scarabeo, subito dopo il consiglio comunale ha dato l’Ok al Rendiconto di Gestione. Il consiglio ha preso atto dello stato delle finanze e dei risultati della gestione dell’annualità 2021. Un passaggio obbligato, pena l’avvio di una procedura che avrebbe potuto portare fino allo scioglimento dell’assise civica. Ok anche all’adesione del Comune di Isernia alla società a totale capitale pubblico, Egam, a cui verrà affidata in forma diretta la gestione del servizio idrico integrato. Una direttiva europea obbliga gli Enti locali a entrare in società di gestione, che si occupino della rete idrica, degli investimenti, della manutenzione, delle tariffe e della loro riscossione. Chi va dentro può ottenere finanziamenti e contare su una rete ampia di collaborazione, chi rimane fuori (si può scegliere di farlo) perde finanziamenti, deve occuparsi autonomamente della propria rete, non si avvale del mutuo soccorso con gli altri Comuni del territorio. La prima conseguenza del non entrare è l’ulteriore aumento delle tariffe, per far fronte a costi di gestione più alti. Il Molise e la Calabria sono le ultime Regioni a prendere questa strada, con enorme ritardo.