Isernia, Fratelli d’Italia si schiera con Cosmo Tedeschi

In riferimento alle prossimo amministrative di Isernia, Fratelli d’Italia chiarisce, ancora una volta, la propria posizione politica. Dopo aver proposto un proprio candidato di Partito nella persona del coordinatore provinciale Alessandro Altopiedi e non avendo avuto condivisione sul nome da parte degli alleati di centrodestra, i dirigenti provinciali del Partito, sentiti i consiglieri ed assessori comunali uscenti, hanno deciso di sostenere il candidato civico Cosmo Tedeschi. Filoteo Di Sandro afferma:

“Siamo stati sempre convinti che il candidato sindaco per la città di Isernia dovesse essere indicato da FdI per una serie di ragioni e, tra queste, quella che dopo Termoli e Campobasso, rispettivamente assegnate a FI e Lega, per Isernia dovesse essere un esponente di FdI.

Purtroppo per una serie di ragioni gli alleati di centrodestra non hanno condiviso la scelta proposta. A questo punto insieme ai dirigenti locali del Partito e sentiti gli amministratori comunali uscenti, abbiamo deciso di aderire e sostenere la proposta civica di Cosmo Tedeschi. Tedeschi è una persona seria, moderata, imprenditore di successo che conosce molto bene i problemi della città di Isernia e siamo sicuri che saprà, insieme alla propria squadra amministrativa, dare delle risposte ai cittadini. Stiamo lavorando alle liste ed ai programmi per la Città con l’auspicio che questa coalizione possa ampliarsi quanto più possibile con tutte quelle forze moderate e disponibili che credono nella possibilità di un percorso comune con Tedeschi sindaco”.