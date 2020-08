Isernia, fontane senz’acqua. La protesta “scorre” in città

Numerose le segnalazioni e le proteste per lo stato in cui versano le numerose fontane della città, rimaste in gran parte a secco, probabilmente per difficoltà di approvvigionamento idrico. Del resto il comune ha avvertito i cittadini di usare l’acqua con parsimonia, ce n’è sempre di meno, anche se bisogna capire perché, visto che Isernia è circondata da ben quattro fiumi che le scorrono intorno. Intanto, però, acqua non ce n’è, soprattutto nel centro storico, dove ci segnalano che la fontana di Piazzetta Sant’Angelo non funziona da circa un mese, con conseguenti cattivi odori che risalgono dallo scarico, come segnalato dal gruppo Obiettivo Isernia.