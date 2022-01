Isernia, finita la ”luna di miele” per Castrataro cominciano i problemi

Aria di burrasca al Comune di Isernia. Finita la cosiddetta luna di miele dei primi cento giorni, sono cominciati i problemi per la maggioranza che sostiene Castrataro. Una coalizione oggi divisa dalla scelta del sindaco di nominare in giunta un’esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda. Lo scontento nella maggioranza consiliare al Comune di Isernia è emerso dopo la notizia dell’inserimento dell’assessore Leda Ruggiero nel direttivo regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda, notoriamente inviso a Grillini e Sinistra Italiana, due formazioni politiche che non ne vogliono proprio sapere di dialogare con l’eurodeputato romano.

Un’antipatia del tutto ricambiata da Carlo Calenda. Le più battagliere sembrano essere due donne: Sara Ferri, di Sinistra Italiana, esclusa sia dalla giunta e neppure eletta in consiglio provinciale, come le avevano promesso; l’altra è l’assessore Francesca Scarabeo, prima eletta di Isernia Futura, che dice: a suo tempo ho rifiutato la candidatura a sindaco, propostami da Azione, proprio per i contatti in corso con Italia Viva e l’eurodeputato Patriciello, ora non posso ritrovarmi a fare l’assessore in compagnia dell’esponente di un partito con cui avevo rotto a causa di quei contatti.

C’è un problema, squisitamente politico, che Castrataro dovrà risolvere, in un modo o nell’altro. Ieri sera il malcontento è emerso in maniera evidente, durante una riunione dei capigruppo del Centrosinistra all’Hotel Europa, coordinata dall’avvocato Ottavio Balducci, uno dei promotori del cartello elettorale che ha portato Castrataro a vincere le elezioni. Una riunione a cui Sara Ferri non ha neanche partecipato, probabilmente non riconoscendosi già più nella maggioranza. Per Castrataro un problema non facile, infatti, se per Isernia, la vicenda potrebbe apparire marginale, non è così per per le prossime elezioni regionali e politiche. Litigare con Sinistra Italiana, per fare posto a una esponente di Azione, si trasformerebbe in un atto di autolesionismo politico per una coalizione di Centrosinistra che vuole apparire vincente.

Insomma, non se ne esce, Sara Ferri ha tutto il diritto di rivendicare una riconoscibilità politica che le può arrivare solo se qualcuno farà un passo indietro, al Comune o alla Provincia. Per sbrogliare una matassa che si fa sempre più intricata, Piero Castrataro ha già convocato – a tamburro battente – una riunione di maggioranza, a cui parteciperanno tutti. Sarà un bel match e tutto succede a soli tre mesi dalle elezioni.