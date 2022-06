Isernia, finita la “caccia al ladro”: presa la coppia terribile

Dopo aver svaligiato tre esercizi commerciali nella notte, la terribile coppia di ladri che sta terrorizzando Isernia è stata arrestata dai Carabinieri in via Umbria.

Avevano appena rubato 400 euro in una pizzeria di corso Risorgimento. Si tratta di un ragazzo ed una ragazza, entrambi vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine.

Li hanno arrestati nel pomeriggio, ma un mandato di cattura pronto per loro era già stato predisposto. Ora sono stati portati in caserma per essere interrogati.