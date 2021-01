Isernia festeggia un “5” da oltre 19mila euro al Superenalotto

Il SuperEnalotto sorride subito al Molise. Nel secondo concorso del 2021, quello di martedì 5 gennaio, ecco centrato in regione un premio da 19.917,85 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Isernia presso il tabacchi lotto di Corso Risorgimento 128. La rincorsa al Jackpot riprenderà invece oggi quando saranno messi in palio 88,3 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise, come riporta Agipronews, non è mai stato centrato il premio più alto.