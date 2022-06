Isernia, festa della Repubblica al monumento ai caduti (FOTO E VIDEO)

Piena di simbologia e messaggi legati alla guerra in Ucraina la cerimonia della festa della Repubblica a Isernia. Il prefetto, Gabriella Faramondi (vedi intervista), ha sottolineato, leggendo il messaggio del presidente della Repubblica, Mattarella, il significato e la giustezza della lotta per la libertà, che accomuna a distanza di decenni l’odierna battaglia degli ucraini contro gli occupanti russi a tutte le lotte dei popoli invasi dal nemico, come l’Italia contro i tedeschi. Premiate, nell’occasione, anche persone e dirigenti dello Stato con il titolo di cavaliere. Da citare Giuseppina Ferri che ha ricevuto l’onoreficenza per quanto fatto come commissario prefettizio ad Agnone nell’emergenza Covid, e il nostro collega, Vittorio Labanca, di Agnone, giornalista veterano e titolato della regione Molise.

