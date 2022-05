Isernia. Estratti i biglietti vincenti della lotteria di San Lazzaro

Isernia, ieri sera dopo il concerto di Gigione, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della festa di San Giuseppe Lavoratore.

Quarto premio (Buono MTB 27,5″ c/o MONDO RUOTA) al Biglietto n. 1719.

Secondo numero estratto, corrisponde al Terzo premio ( Buono ISCRIZIONE IN SALA FITNES c/o B.A.S. SPORTIVA ORATORIO SGL) al Biglietto n. 0662.

Terzo numero estratto, corrisponde al Secondo premio (BUONO CARBURANTE) al Biglietto n. 0252.

QUARTO numero estratto, corrisponde al Primo premio ( BUONO TV SAMSUNG 55 c/o CALABRESE SRL VIALE 3 MARZO) al Biglietto n. 0805.

Per ritiro premi Contattare 360253352