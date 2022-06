Isernia, emergenza criminalità: nuovo colpo nella notte

Non si allenta la morsa della criminalità sulla città di Isernia. Questa notte nuovo colpo dei soliti ignoti in un negozio di fiori di corso Risorgimento.

I ladri hanno portato via i soldi della cassa, 1.500 euro custoditi nel negozio per pagare le tasse, ha dichiarato sconsolata la titolare. I ladri sono passati da una finestrella nel retro del negozio. Intanto i due rapinatori del Dok sono stati trasferiti nel carcere di Velletri, in attesa del processo per direttissima per rapina e sequestro di persona.