Isernia, eletti i quattro presidenti delle commissioni consiliari

Eletti i presidenti delle quattro commissioni consiliari del Comune di Isernia. Per le vicepresidenze, ancora non c’è un accordo tra le varie componenti della minoranza consiliare per cui restano da eleggere i vicepresidenti di seconda e terza commissione.

Ma andiamo con ordine.

Presidente della prima commissione che si occupa di:istruzione, ricerca, università, cultura, Sport e tempo libero, informazione, decentramento e promozione della cittadinanza attiva, sanità e igiene, è stato eletto Fabio Cefalogli, del Partito Democratico, sua vice Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia.

Al vertice della secnda commissione che si occupa di: urbanistica, lavori pubblici, polizia municipale, traffico, viabilità, tutela paesaggio, centro storico, fiere e mercati, ambiente e trasporti, è stato eletto Andrea Di Rollo, di Volt, sulla vicepresidenza braccio di ferro in corso tra Cesare Pietrangelo di Forza Italia e Domenico Chiacchiari di Isernia Migliore.

Presidente della terza commissione, che si occupa di: bilancio, patrimonio, programmazione, sviluppo economico, tributi, statistica, toponomastica, ced e politiche comunitarie, è stato eletto Mino Bottiglieri, del Movimento Cinque Stelle, ferma anche qui la scelta del vicepresidente tra Gabriele Melogli, Cosmo Tedeschi e Raimondo Fabrizio.

Al vertice della quarta commissione, che si occupa di: gestione personale, affari sociali, SUAP, turismo, politiche giovanili, commercio e artigianato, agricoltura e imprenditoria, pari opportunità, è stata eletta Gemma Laurelli di Isernia Futura. La vice è stata individuata in Linda Dall’Olio di Forza Italia. Restano così ancora vuote solo le due poltrone di vicepresidente della Seconda e della Terza Commissione consiliare in attesa che gli esponenti della minoranza raggiungano un accordo.