«Isernia è anche tua, non sporcarla»

“Isernia è anche casa tua! Non gettare roba a terra”: è questo il volantino che da alcuni giorni è affisso in tante vetrine delle attività commerciali del capoluogo pentro. Un’iniziativa partita da facebook, dalla pagina “Sergna mea” e che sta spopolando tra i cittadini.

L’obiettivo è semplice è chiaro: sensibilizzare la cittadinanza a rispettare l’ambiente, evitando alcuni comportamenti che, ultimamente in città risultano essere molto frequenti. Tra questi l’abbandono indiscriminato di qualsiasi tipo di rifiuto lungo le strade delle zone periferiche. Ma anche nel centro città l’incuria e l’inciviltà sono dietro l’angolo, con mozziconi di sigarette e addirittura siringhe gettate ovunque. Così, alcuni cittadini hanno avuto l’idea di lanciare il messaggio di sensibilizzazione, con la speranza che Isernia sia in grado di recepirlo. Il sindaco Giacomo d’Apollonio si dice compiaciuto dell’iniziativa promossa di recente da un gruppo-social tramite un volantino affisso in alcuni negozi, con l’intento di sensibilizzare tutti verso un maggiore senso civico, per contribuire a tenere ancor più pulita la città.

«Isernia – ha dichiarato d’Apollonio –, rispetto a molte località italiane, può dirsi senz’altro pulita. Me lo hanno testimoniato anche coloro che, in visita qui da altre regioni o dall’estero, ho incontrato in questi ultimi due anni e mezzo. Tuttavia, ben vengano iniziative come quella del volantino. D’altra parte, sia io che gli altri componenti della giunta abbiamo richiamato più volte il senso civico di appartenenza, affinché ogni singolo cittadino si senta interprete positivo della vita della comunità. La nostra logica di amministratori – ha concluso d’Apollonio – è piuttosto quella di educare a comportamenti corretti che non quella di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti incivili rispetto al bene pubblico».