Isernia, Due piscine al posto di una, presentato il progetto

Probabilmente, in quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa, il sindaco uscente di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha presentato il progetto del bando d’appalto pubblicato oggi per la nuova piscina comunale di Isernia. Sorgerà al posto di quella vecchia, che verrà abbattuta. Ci saranno due vasche, una omologata dal Coni da otto corsie e una piccola per i bambini. Si tratta di un appalto da due milioni e mezzo di euro e d’Apollonio lo ha voluto presentare oggi a conclusione di una esperienza amministrativa, la sua, piena di soddisfazioni ma anche di tante amarezze. Ascoltiamolo.

