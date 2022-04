Isernia, dopo due anni riapre il centro anziani

Finita la grande paura del Covid, anche se con tutte le precauzioni del caso, il Comune di Isernia ha dato il via libera alla agognata riapertura del Centro anziani “Sabino d’Acunto” ospitato nei locali dell’ex Ignazio Silone in piazzale Michelangelo. Si tratta del circolo comunale destinato ad ospitare nel pomeriggio gli anziani del capoluogo che vogliono ritrovarsi insieme per giocare a carte, vedere la televisione o farsi una chiacchierata in compagnia, ma anche per lezioni di ballo. Il centro è rimasto chiuso giusto due anni e gli anziani di Isernia sentivano un gran bisogno di ritrovarsi insieme per passare qualche ora fuori di casa. La riapertura è in programma giovedì pomeriggio alle 15,30.