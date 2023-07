Isernia, don Maurizio Patriciello visita il carcere: «Creare comunione, non ghetti con i fratelli che hanno sbagliato»

Don Maurizio Patriciello, il parroco che combatte da anni nella Terra dei fuochi rischiando la vita ed esponendosi ogni giorno tra degrado e rifiuti tossici, ha visitato questa mattina, lunedì 10 luglio, il carcere di Isernia su invito di Palmina Giannini, venafrana, nonché grande sostenitrice dell’azione del prete anticamorra.

All’interno della struttura di Ponte San Leonardo si è parlato di un futuro senza sbarre, del riscatto, del domani possibile e realizzabile nella legalità. Il parroco di Caivano fronteggia le piazze di spaccio campano e, come ha ribadito anche di recente, «ne conto 14 nel mio territorio, ritenuto tra i più grandi e pericolosi mercati della droga in Europa. Gli incontri, quando pongono gli occhi dell’uno di fronte a quelli dell’altro, cambiano il corso della storia».

Il messaggio del Vangelo «deve arrivare a tutti – ha detto ancora don Maurizio – anche ai fratelli e alle sorelle che hanno sbagliato e stanno pagando il loro debito con la società civile. Bisogna sempre evitare di creare ghetti che possono essere di tipo geografico, sociale e ideologico ma la cosa importante creare comunione. I fratelli detenuti hanno diritto a tutti i loro diritti e quindi, il fatto di essere detenuti, non significa che possiamo maltrattarli, bistrattarli o umiliarli. Le carceri minorili – ha sottolineato il parroco di Caivano – non dovrebbero esistere, sono un pungo nell’occhio. L’educazione dei ragazzi avviene in famiglia e quando quello di cui hanno bisogno in ragazzi non c’è si avverte la mancanza. Noi abbiamo carceri che sono sovraffollate, abbiamo problemi all’interno e anche per quanto riguarda il mondo della sanità. Un problema – ha concluso don Patriciello – che non riguarda solo i fratelli detenuti perché viviamo ancora in un mondo di serie A e di serie B se non di serie C».