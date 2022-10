Isernia, domani la seconda edizione della “Maratona del Merletto” in piazza Celestino V

di Marika Galletta

In occasione della festa dei nonni, domenica 2 Ottobre, l’Associazione A.P.S “il merletto di Isernia, l’arte delle mani”, ha deciso di festeggiare tutte le nonne merlettaie con una meravigliosa maratona del tombolo, in pizza Celestino V ad Isernia.

Mani sapienti faranno saltellare, a tempi record, i loro amati e leggiadri fuselli, sfidandosi senza alcuna malvagia competizione, fino all’ultimo fusello.

Mani di donna, di nonna, abilissime nell’intrecciare ed annodare i fili di cotone, creeranno e tramanderanno l’arte preziosa delle trine dalle 09.30 alle 11.30 nel borgo del merletto, luogo simbolo del capoluogo pentro che racchiude la magia del ricamo, un arte iniziata cinque secoli fa.

Ad oggi, si contano già oltre trenta adesioni. Domani si apriranno ufficialmente le iscrizioni, per quanti vorranno animare a suon di arte il borgo. La giuria sarà composta da esperti e maestri di tombolo ma anche figure di affezione e riconoscimento nei confronti del tombolo e la sua promozione.

E’ dal 1500 che i vicoli di Isernia fanno da cassa di risonanza al ticchettio dei fuselli che scorrendo tra le mani sapienti delle merlettaie, danno vita alle trine del tombolo antico della città pentra, importato dalle regine aragonesi. Il merletto a tombolo era la base della vita quotidiana e non poteva mancare nella dote delle spose.

Oggi, le merlettaie vogliono tenere unito il popolo alla tradizione, far rivivere il passato nel presente, attraverso la promozione dell’arte preziosa del ricamo. Fili che uniscono tutti, che riuniscono le nuove generazioni e che annodano simbolicamente Isernia come luogo prolifero di storia antica senza tempo . L’amore e la dedizione per le tradizioni storiche, artistiche e culturali del proprio territorio sono il cuore pulsante che anima l’Associazione.

Nel 2020, periodo di solitudine, di incertezza e di distanziamento sociale, nasce l’Associazione del merletto di Isernia, grazie all’impegno della Presidente Carmela Iavarone ed al suo cospicuo gruppo di merlettaie, quasi 250 in totale che operano laboriosamente per la realizzazione dei svariati progetti socio-culturali.

Diverse le iniziative e gli eventi di rilievo non solo locale e regionale, ma anche di risonanza nazionale come: l’inaugurazione dell’Albero della Felicità dell’Immacolata Concezione, l’esposizione delle maschere di carnevale; il percorso evocativo con le iconografie religiose per la festività del Santo Patrono S.Pietro Celestino V; la consegna di un manufatto a tombolo al Padron del Giro d’Italia in occasione della partenza dalla città pentra nel Maggio 2022; la realizzazione a tombolo dell’autoctona cipolla bianca di Isernia in occasione della fiera della cipolla che si tiene ogni anno ad Isernia il 28-29 Giugno e non in ultimo l’inaugurazione del borgo del Merletto nell’agosto scorso.