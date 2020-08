Isernia, dirigente interno al posto del tecnico esterno licenziato

Sorpresa al Comune di Isernia, dopo che era stata assicurata la riassunzione dell’ingegnere Cutone come dirigente tecnico, dopo che era stato licenziato per mancanza di fondi, ora arriva un’indagine esplorativa interna per la ricerca di una figura idonea a coprire l’incarico dirigenziale rimasto vacante alla guida del Settore Tecnico. Un avviso rivolto ai dipendenti del Comune (dirigenti e funzionari direttivi) in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti; iscrizione all’Albo degli ingegneri o degli architetti.

Titoli cui aggiungere almeno una delle seguenti caratteristiche: esperienza di almeno un quinquennio in ruoli dirigenziali; una specializzazione per l’accesso a incarichi dirigenziali; provenienza dai settori della ricerca, dell’università, della magistratura o dall’avvocatura/procura di Stato. Gli interessati dovranno presentare domanda, corredata da Curriculum viate, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, ossia entro il 17 agosto, a mezzo pec, raccomandata a/r, direttamente al protocollo dell’ente all’indirizzo del settore Risorse – servizio Risorse umane. L’esito di tale verifica sarà utilizzata ai fini dei successivi procedimenti volti all’avvio delle procedure di copertura del posto dirigenziale di responsabile del Settore Tecnico dell’ente.