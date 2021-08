L’intervista al sindaco di Isernia: “Il Centrodestra è irrimediabilmente spaccato, come cinque anni fa, in tanti mi hanno chiesto di ricandidarmi, ma non sono disposto ad affrontare una guerra fraticida che fa male a tutti. Per questo mi tiro indietro, in cinque anni ho dedicato tutto me stesso a Isernia, rimettendo a posto un’amministrazione con mille problemi, da ora mi dedicherò solo alla mia famiglia”.