Isernia, d’Apollonio “salvato” da due consigliere di minoranza

Isernia, la maggioranza si salva sul filo di lana e approva il bilancio di previsione in videoconferenza con 18 voti favorevoli e 15 contrari. Ai 16 voti certi dell’alleanza che sosteneva d’Apollonio si sono aggiunti al momento della votazione finale i voti di due consigliere comunali di minoranza, Tiziana Pizzi, e Filomena Calenda. Voti che hanno decisamente spostato l’ago della bilancia in favore dell’amministrazione comunale, impedendo la bocciatura del bilancio e il successivo commissariamento di Palazzo San Francesco, a soli sei mesi dall’elezione del nuovo sindaco. Insomma un voto tecnico, sul bilancio, ma dal significato molto politico in previsione del 2021. Rispetto al quadro regionale, il Centrodestra comunque continua ad essere diviso a Isernia, con Raimondo Fabrizio, Giovancarmine Mancini, i Popolari di Gianni Fantozzi e i consiglieri della Lega che hanno votato contro.

Si è trattato di una vittoria non solo politica, ma anche amministrativa per Giacomo d’Apollonio che ha visto approvati due punti cardine del suo programma, per la realizzazione della piscina e della palestra di San Lazzaro