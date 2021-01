Isernia, d’Apollonio orientato a non tornare indietro: gli alunni delle Primarie torneranno in classe il 7 gennaio

Il sindaco di Isernia non ha nessuna intenzione di non riaprire le Primarie il 7 gennaio, dichiarando al Quotidiano: “Ho mantenuto aperti asili ed elementari a dicembre, quando i contagi a Isernia erano molto più numerosi, non li chiuderò certo adesso che i numeri sono diminuiti sensibilmente. Un preside mi ha già dato la sua disponibilità, aspetto di parlare con il secondo e domattina farò l’ordinanza di riapertura delle Primarie, a partire dal sette gennaio. Per le Medie, invece, Dad fino al 18, quando si tornerà a scuola”.