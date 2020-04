Isernia: dal 4 al 17 maggio aperti parchi, ville e giardini pubblici

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse

Nuovo avviso del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio il quale rende noto che dal 4 al 17 maggio «è consentito l’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ed è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; il sottoscritto Sindaco si riserva la facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette disposizioni». Inoltre in ragione delle recenti decisioni del governo centrale e, in particolare, del DPCM 26 aprile 2020, il sindaco Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 68/2020, ha prorogato fino al 17 maggio l’efficacia delle precedenti sue ordinanze n. 45 del 9/3/20 (sospensione del mercato settimanale), n. 52 del 19/3/20 (facoltà per le farmacie di vendita a “battenti chiusi”) e n. 57 del 10/4/20 (utilizzo di mascherine o analoghi dispositivi di protezione individuale).

Il mancato rispetto delle menzionate disposizioni sindacali, così come prorogate con l’ordinanza n. 68/2000, è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19.