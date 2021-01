Ultima notte dell’anno passata in silenzio e tranquillità a Isernia, dove tutti i divieti sono stati rispettati rigorosamente, senza gente nelle strade a fare festa e scambiarsi gli auguri. Un addio al 2020 silenzioso e quasi timoroso, con la speranza che il nuovo anno porti un barlume di luce in fondo al tunnel dell’angoscia per la Pandemia.