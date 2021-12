Isernia, consiglio comunale monotematico sul Pos

Prevedibili le “scintille” questa sera in aula per il consiglio comunale monotematico sul Piano Operativo Sanitario regionale.

Centrodestra da una parte e maggioranza dall’altra, promettono di cantarsele di santa ragione per scaricare gli uni sugli altri le responsabilità del disastro ospedaliero del Veneziale.

Una struttura sanitaria che, negli ultimi dieci anni, ha perso reparti, servizi, medici, tecnici ed infermieri. Quello che, solo per fare qualche esempio, fino al 2010, era un punto di riferimento regionale per medicina d’urgenza, senologia, psichiatra, ostetricia, ortopedia e laringoiatria, è diventato un piccolo ospedale di provincia, che annaspa tra funzionamento a singhiozzo e assenze totali. Senza parlare della chiusura in in “amen” del servizio di Guardia Medica cittadino, che apre a giorni alterni. Quando è chiuso, bisogna fare il giro delle guardie mediche dei paesi del circondario. Insomma una situazione intollerabile di cui, è bene precisarlo, non hanno alcuna responsabilità gli attuali consiglieri comunali, assessori e sindaco della città. Castrataro è chiamato a quel salto di qualità nei rapporti con la Regione che in passato ha latitato. Ce la farà il nuovo sindaco a trovare ascolto da Toma?

Una domanda ancora senza risposta.