Isernia, consiglieri chiedono al sindaco di chiudere le attività commerciali il 25 aprile e il 1° maggio

I consiglieri comunali di Isernia, Giovancarmine Mancini, Raimondo Fabrizio e Gianni Fantozzi, stamani durante la riunione capigruppo tenutasi in video conferenza, hanno chiesto al sindaco di disporre la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, oltre che nella giornata del 1° Maggio, festa dei lavoratori, come riteniamo logico e doveroso, anche in quella del 25 Aprile al fine di garantire ai lavoratori di questo settore un più che meritato riposo dopo il lavoro immane al quale sono stati sottoposti soprattutto in questo particolare e triste periodo. Hanno altresì richiesto l’apertura dei cimiteri comunali in assoluto rispetto delle misure previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.