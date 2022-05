Isernia, confronto tra sindaco e cittadini

Ieri sera, in piazza Mercato, sul loggiato del Bar Centrale, la giunta Castrataro ha avuto un confronto aperto con i cittadini.

È stato il primo d’una serie di incontri con gli isernini, che si terranno regolarmente e dei quali si darà di volta in volta preavviso. Durante tali appuntamenti, denominati “Il Comune incontra la Città” e che si ispirano ai modelli di democrazia inclusiva, verranno illustrate le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale e i cittadini potranno rivolgere domande. Ieri sera notevole l’affluenza dei cittadini che hanno posto svariate domande a cui il sindaco ha puntualmente risposto, vediamo come nel video allegato.