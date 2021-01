Isernia, “Comincio da zero” Pubblicato l’avviso per il partenariato

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, e l’assessore comunale al welfare, Pietro Paolo Di Perna, informano che sul sito web dell’ente è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di soggetto del Terzo Settore che voglia assumere ruolo di capofila nel partenariato del bando “Comincio da Zero”, relativo a progetti per l’accessibilità, il potenziamento e l’integrazione dei servizi educativi per minori.

«Comincio da Zero – ha spiegato l’assessore Di Perna – è promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia. Il bando si rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo Settore e le partnership devono essere composte da almeno tre organizzazioni: due enti non profit, di cui uno con il ruolo di “soggetto responsabile”, e almeno un altro ente, che potrà appartenere anche al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca, delle imprese».

«Si tratta d’una iniziativa volta a favorire la creazione e il potenziamento di una offerta qualificata di servizi socio-educativi integrati per la prima infanzia – ha aggiunto il sindaco Giacomo d’Apollonio –, con l’obiettivo di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini. Ciò anche in considerazione della crescente esigenza delle famiglie di poter fruire di idonei servizi di accoglienza all’infanzia, in grado di assicurare risposte educative efficaci e flessibili, fin dai primi mesi di vita dei bambini».

Con atto deliberativo di giunta, il Comune di Isernia ha espresso la volontà di proporsi per un partenariato pubblico privato che abbia quale capofila un soggetto del Terzo settore da scegliersi tramite evidenza pubblica.

Le proposte da presentare dovranno prevedere interventi volti a incrementare e qualificare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 anni, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, e delle loro famiglie; in particolare quelle più fragili.

L’Avviso, di cui si consiglia l’attenta lettura, contiene tutte le indicazioni utili per partecipare alla selezione. Le proposte progettuali dovranno pervenire – secondo le modalità previste dal bando – esclusivamente tramite Pec, all’indirizzo comuneisernia@pec.it, entro le ore 12:00 di mercoledì 13 gennaio 2021.