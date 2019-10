Isernia come Cinecittà, per una settimana diventa un set pubblicitario (IL VIDEO)

Telecamere accese per realizzare uno spot che sarà presentato a un evento internazionale che si terrà a fine novembre

ISERNIA. Se passeggiando per la città doveste imbattervi in telecamere, attori e riprese video, non c’è da preoccuparsi, non avete perso la bussola. Per qualche giorno, infatti, il capoluogo di provincia pentro è stato trasformato in un set cinematografico a cielo aperto per girare uno spot pubblicitario di autopromozione. Protagonisti saranno i vicoli, gli scorci più suggestivi, ma anche tradizioni, come l’antica lavorazione del merletto a tombolo, e i piatti tipici.

L’iniziativa è stata inserita all’interno del progetto Re-Grow city, volto al rilancio del centro storico e a cui ha aderito il Comune pentro insieme ad altri municipi europei. Gli stessi che dal prossimo 27 e 29 novembre, presso l’auditorium “Unità d’Italia”, prenderanno parte all’Urbact Meeting. Delegazioni provenienti da Germania, Lettonia, Ungheria, Portogallo, Regno Unito che si confronteranno sulle buone pratiche per la rivitalizzazione del Centro storico.

Un progetto, quello messo in piedi dal Comune di Isernia, che tra le numerose iniziative, prevede la realizzazione di negozi pop-up, gli esercizi commerciali “a tempo” che stanno spopolando in diverse città europee e americane e che attirano numerosi turisti. Un’idea che ben si sposa anche con il progetto “Il filo di lana”, finanziato attraverso il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) e che mira a fare di Palazzo d’Apollonio una sorta di museo del tessile.

Il consigliere delegato, Nicola Moscato, in questi mesi concitati sta seguendo i diversi uffici e attori che lavorano al progetto e che avrà un momento fondamentale proprio nell’appuntamento di fine novembre. Tra i protagonisti dell’iniziativa c’è l’Ufficio Politiche Pubbliche comunato, impegnato anche a coordinare le riprese per lo spot pubblicitario. Il video sarà realizzato da Danilo Di Nucci e Salvatore Cerimele, bravissimi professionisti molisani che recentemente hanno ottenuto premi e riconoscimenti a livello internazionale, nonché moviemakers che realizzano documentari in onda sui canali Rai. Lo stesso Ufficio Politiche Pubbliche recentemente ha divulgato sui social due spezzoni dello spot, uno con delle donne intente a lavorare il tombolo e l’altro con dei turisti che assaporano un piatto a base della tipica cipolla isernina.