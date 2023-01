Isernia, colpo di mercato in avanti: preso l’ex Aquila Gianluca Saurino, punta da oltre 250 gol nei dilettanti

Colpo di mercato dell’Isernia Calcio in lotta con il Campobasso 1919 per la vittoria del campionato regionale di Eccellenza. “Arriva ad Isernia l’ex Aquila Gianluca Saurino attaccante classe 1988, ambidestro – si legge sui canali social ufficiali del club biancazzurro –, non ha bisogno di alcuna presentazione: vanta al suo attivo oltre 250 goal nei campionati dilettantistici con le maglie di Ischia, Lavello, Melfi, Battipagliese e Scafatese. Arriva per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di mister De Bellis in questa fase finale del campionato. Il presidente Traisci – si conclude nel post – ha voluto fare questo ulteriore sforzo regalando alla piazza, alla tifoseria ed al mister un altro grande giocatore per cercare di raggiungere l’obiettivo serie D”.