Isernia città generosa, nessuno resta a digiuno

Diverse le iniziative di aziende e imprenditori privati in favore dei bisogni alimentari della famiglie di Isernia che non riescono a fare la spesa per mancanza di liquidità. Il ristorante Maranto’ della famiglia Ionata (Hotel Europa) insieme al caseificio Pulsone e alla famiglia Iallonardi prepara dei sacchetti contenenti pasti pronti gratuiti, consegnati a domicilio con l’obbligo di riservatezza sull’identità dei richiedenti. Per avete i sacchetti bisogna fare un messaggio watshapp al numero 3283965660.

C’è poi l’iniziativa del vapoforno Fernando Cicchetti, nei due punti vendita di via Giovanni XXIII e San Lazzaro, che ogni sera lascia sacchetti con generi alimentari di sua produzione davanti ai suoi due negozi.

Infine da segnalare l’iniziativa “Spesa sospesa” di Conad City, di fronte al tribunale, che lascia un carrello dopo le casse dove chiunque può mettere generi alimentari comprati al supermercato. Cibo che viene poi distribuito dalla Caritas nel suo centro di Corso Risorgimento. In conclusione, a Isernia nessuno resterà a digiuno.