Isernia, città bloccata e traffico paralizzato per rottura condotta gas

Isernia completamente bloccata, a partire dalle 10,30 di questa mattina, per un incidente sul cantiere del Centro Commerciale in corso di costruzione sotto il carcere. Nel corso dei lavori, è stata accidentalmente danneggiata una tubatura del gas metano, per cui, per evitare pericoli di esplosione, tutto il traffico da e per San Lazzaro è stato deviato su strade secondarie. In breve tempo, tutta la città e rimasta bloccata perché, sugli angusti percorsi alternativi, appena due Tir o due Pullman si incrociavano, immediatamente si fermava tutto, con code chilometriche. Momenti di grossa difficoltà per il traffico cittadino, con Vigili del Fuoco e Polizia Municipale impegnati per deviare il traffico ed evitare possibili incidenti. Il comando della Polizia Municipale ha avviato un’indagine per accertare le responsabilita’ di quanto accaduto e i danni causati.