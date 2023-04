Isernia, Cinque Stelle contro sindaco e assessore

Affidamento senza gara pubblica del servizio di sicurezza e prevenzione per la Movida. Il Movimento Cinque Stelle si schiera contro il sindaco Castrataro e l’assessore Domenico Di Baggio.

È la portavoce Grillina in consiglio comunale, Elvira Barone, che attacca senza mezze misure sindaco e assessore per l’affidamento senza gara pubblica del servizio di sicurezza e prevenzione per la Movida, assegnato ad una ditta esterna. Dice la Barone: “Non è tollerabile, più volte sindaco e assessore mi avevano garantito, a voce e sulla chat, di affidare i servizi esterni, rispettando trasparenza e correttezza. Invece, ancora una volta hanno mentito, affidando a trattativa privata il servizio di prevenzione che serve ed è utile, ma deve essere assegnato rispettando le regole. Avevo chiesto un avviso pubblico per affidare il servizio e, invece, ancora una volta hanno preso in giro non solo me, ma tutte le persone che ci hanno dato fiducia per cambiare usi e costumi della vecchia politica”. A breve sviluppi, la scossa data da Elvira Barone, dopo la cacciata di Francesca Scarabeo, è un nuovo pesante incidente di percorso per Castrataro.