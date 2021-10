Isernia, chiusa col botto la campagna elettorale: telefonata di Silvio Berlusconi a Melogli. Castrataro: “Voltiamo pagina”

Chiusa con il botto la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Isernia. Secondo turno, quello della sfida finale tra Castrataro e Melogli.

Con il botto perchè in soccorso del Centrodestra è arrivato il Cavaliere di Arcore, Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, che si è collegato in diretta telefonica con il candidato sindaco Gabriele e Melogli e con il vertice politico del partito, Antonio Tajani, arrivato in contemporanea da Roma.

Sull’altro fronte, folla delle grandi occasioni sulla terrazza del bar centrale dove Piero Castrataro, candidato del Centrosinistra, ha incontrato i suoi simpatizzanti. L’ingegnere ha ripercorso i tratti più salienti di una campagna elettorale lunghissima, e defatigante, durata due lunghi mesi, Castrataro ha parlato della necessità di voltare pagina e cominciare una nuova storia a Palazzo San Francesco.

Domenica e lunedì si vota, la parola passa agli isernini che sicuramente sapranno fare la scelta migliore per la loro città, è la legge della democrazia e la democrazia vince sempre.

IN ALTO GLI INTERVENTI DI CASTRATARO, MELOGLI E LA TELEFONATA DI SLVIO BERLUSCONI