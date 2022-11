Isernia, chiude l’esattoria comunale: sette famiglie in mezzo alla strada

Martedì verrà decretata la chiusura dell’esattoria di Isernia. Sette famiglie finiranno in mezzo a una strada per una incomprensibile decisione dell’amministrazione comunale, che ha deciso di passare alla riscossione diretta di Imu, Tasi e Tari. Mentre la riscossione coattiva sarà trasferita all’Agenzia delle Entrate. Un colpo mortale per l’Ica Creset, la società che gestiva in proroga l’esattoria, e che, ora, si vedrà costretta a chiudere bottega e a licenziare i sette dipendenti. Il personale è sul piede di guerra, ha già preannunciato lo stato di agitazione e la richiesta di aiuto a tutti i consiglieri comunali per non far approvare i relativi punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì prossimo.