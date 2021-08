Isernia, Centrodestra in conclave per evitare la spaccatura (FOTO e VIDEO)

Ultima riunione a Isernia del tavolo del Centrodestra per evitare la spaccatura della coalizione alle prossime elezioni comunali. Presenti tutti i partiti dell’alleanza. Forza Italia ha schierato i “pesi massimi” del partito, Aldo Patriciello e Annaelsa Tartaglione. Per Fratelli d’Italia hanno partecipato al vertice Sonia De Toma e Salvatore Azzolina. La riunione è stata organizzata da Vincenzo Niro come ultimo tentativo per ritrovare l’unità, altrimenti come ha preannunciato Patriciello la palla passerebbe domani al tavolo nazionale. Nel video la dichiarazione dell’eurodeputato.