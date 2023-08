Isernia, cavallo in libertà sulla tangenziale: sfiorato l’incidente

Alle prime luci dell’alba alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un cavallo sulla Statale 17, all’altezza del bivio di Isernia Nord. L’animale, libero, si trovava proprio al centro della carreggiata. Immediatamente allertata una squadra di Vigili del Fuoco di Isernia che, giunta sul posto, ha immobilizzato l’animale e lo ha messo in sicurezza. Alle operazioni ha preso parte anche l’ex vicecomandante della Squadra Mobile di Isernia, attualmente in pensione, che aveva una corda nell’auto con cui proprio lui ha bloccato l’animale. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.