Isernia, Castrataro si aumenta lo stipendio e Mancini lo attacca

Le delibere del segretario generale parlano chiaro. Castrataro ha portato le indennità di sindaco e giunta al massimo consentito dalla legge, mettendo fine a quello che era diventata la normalità per Isernia. Ovvero il 65% del massimo, che da Melogli in poi tutti i sindaci avevano applicato nel segno del risparmio per le casse comunali. Ora, dopo decenni, Isernia allinea i costi dell’esecutivo ai massimi importi stabiliti dalla legge per i capoluoghi di provincia. Chiaramente c’è un “prezzo politico” da pagare ed è quello delle contestazioni della minoranza. Il primo a farle è Giovancarmine Mancini (in foto), vicepresidente del consiglio comunale che scrive:

“Costo della politica nell’era Castrataro: indennità piene. Da Euro 114.912 a Euro 189.645… annui.

Onestà, Onestà… Cambiamento.

Buon 31 dicembre… anche a quelli che erano tornati per votare Piero!”.