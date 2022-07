Isernia, Castrataro pensa a un piano di comunicazione e avrà anche una portavoce

Con deliberazione n. 144 dell’11 luglio, la giunta comunale di Isernia ha deciso di proporre l’inserimento nel Dup e nel Bilancio di Previsione 2022/2024 di alcuni incarichi esterni di studio e collaborazione, ossia:

incarico di collaborazione gratuita ex lavoratore in quiescenza per le politiche pubbliche (anni 2022-2023-2024);

incarico di studio e collaborazione per realizzazione piano di comunicazione e informazione (periodo agosto-dicembre 2022), spesa annua prevista € 5.000,00 lordi;

incarico di portavoce del sindaco (le indiscrezioni parlano di una giornalista), spesa annua prevista € 22.310,88 lordi (anni 2023-2024).

La deliberazione precisa che i due incarichi esterni di carattere oneroso, vale a dire quelli per la realizzazione del piano di comunicazione e informazione e quello relativo all’incarico di portavoce, saranno interamente finanziati con quota parte dell’indennità del sindaco, senza oneri di alcun genere a carico del bilancio dell’ente.