Isernia, Castrataro mette in “frigo” il Pd e parte con una minigiunta

Isernia, clamorosa indiscrezione: quando tutto faceva prevedere la pace tra le mille anime del Pd, all’insegna della distribuzione di tre poltrone ai Dem, sarebbe successo qualcosa, l’ennesimo intoppo, che ha spinto Castrataro a tagliare corto. Si parte e si parte senza il Pd, in attesa che i Dem risolvano i loro eterni conflitti e indichino dei nomi, su cui hanno finalmente raggiunto un accordo (cosa al momento ardua e perigliosa).

Siccome Isernia non può aspettare i tempi biblici dei bizantinismi Pd, Castrataro ha deciso di darci un taglio: si parte con una giunta a quattro, con dentro due eletti (Iannone e Vinci) e due tecnici esterni di fiducia del sindaco. Dopo che sarà tornata la pace in casa Pd, si allargherà la giunta, con altri quattro o cinque assessori. Non si poteva aspettare di più, ci sono le scadenze del riequilibrio di bilancio e dei bandi. Non c’è più tempo da perdere e Castrataro ha preso la decisione più giusta e opportuna: intanto si parte con un equipaggio ridotto, ma si parte e poi si vedrà quello che succede. Se la voce verrà confermata dai fatti, domani la presentazione della giunta a scartamento ridotto e poi l’immediata convocazione del primo consiglio comunale, con l’elezione del presidente. I pronostici dicono Ovidio Bontempo del Pd.

Un plauso a un sindaco di Isernia finalmente decisionista: erano decenni che non se ne vedeva uno a Palazzo San Francesco.